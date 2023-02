Os policiais também encontraram na casa diversas carteirinhas escolares e fotos de crianças - Divulgação

Publicado 03/02/2023 11:25

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (3), no município de Contagem, em Minas Gerais, um suspeito de ter estuprado cinco crianças que possuíam à época dos fatos entre 6 e 11 anos de idade. Duas delas eram moradoras de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e três do município de Três Rios, na Região Serrana. De acordo com o delegado Luiz Henrique Marques Pereira, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), o homem ainda colecionava carteirinhas escolares e fotos das crianças que abusava como se fossem troféus.

“Foi um trabalho de inteligência entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e de Minas Gerais que possibilitou o cumprimento do mandado de prisão desse homem de 55 anos. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi que ele colecionava as carteirinhas de escola das principais vítimas o que era utilizado por ele como uma espécie de troféu”, contou.

Ainda segundo o delegado, o preso negou as acusações, mas é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil.



Na casa do suspeito, em Minas, os policiais encontraram diversos DVDs de filmes pornográficos em meio a revistas infantis, brinquedos e ainda a carteirinha escolar de outra criança. Vizinhos do local contaram aos agentes que percebiam uma movimentação anormal de crianças na residência.

Desde que conseguiu fugir dos policiais da Dcav no final de 2021, ele se escondia na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde levava uma vida aparentemente normal. Os agentes acreditam que ele tenha deixado um número muito superior de vítimas nos municípios em que morou, tendo em vista que todas as vítimas eram suas vizinhas. Ele se aproveitava da confiança depositada pelos pais para praticar os abusos sexuais com as crianças e adolescentes.

As investigações tiveram início em novembro de 2021, após o compartilhamento de informações pela Polícia Federal, sinalizando que desde o ano de 2015 o suspeito armazenava e compartilhava em rede sociais e aplicativos de mensagens, imagens e vídeos de abuso sexual infantil, havendo inclusive a suspeita de que ele fazia produção própria de tal conteúdo.



A partir de então os policiais desenvolveram a investigação que fundamentou a expedição de mandado de busca e apreensão pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Rios. No início de dezembro de 2021, os agentes se deslocaram para o bairro Habitat, em Três Rios, para cumprir o mandado a casa do suspeito, contudo ao ver a movimentação policial ele conseguiu fugir para uma região de mata fechada existente atrás da residência.



No local, os agentes encontraram uma caixa de papelão adaptada para camuflar um dispositivo de gravação que servia provavelmente para filmar um ambiente sem que o dispositivo de gravação fosse percebido pelas vítimas. Os policiais também encontraram na casa diversas carteirinhas escolares e fotos de crianças, como uma coleção, mas que na verdade ficou evidenciado posteriormente que aquelas eram vítimas do investigado que colecionava os documentos e fotos das crianças que abusava como se fossem troféus.