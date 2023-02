Baianas fizeram um pit stop na quadra da vermelha e branca, nesta quinta-feira (2), para uma avaliação com as equipes de Saúde da Família que atendem a população do Morro do Salgueiro. - Edu Kapps/SMS-Rio

Publicado 03/02/2023 12:04

Rio - No quesito saúde, as baianas da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro já ganharam nota dez! Na contagem regressiva para atravessarem os 700 metros da Marquês da Sapucaí, componentes de uma das alas mais tradicionais do carnaval fizeram um pit stop na quadra da vermelha e branca, nesta quinta-feira (2), para uma avaliação com as equipes de Saúde da Família que atendem a população do Morro do Salgueiro.



Algumas das damas do samba passaram por consultas com médicos, enfermeiros e nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que, além de avaliá-las, deram orientações de como devem se preparar para os últimos ensaios e o grande dia do desfile no Sambódromo, que acontece no dia 19 de fevereiro. Ainda receberam dicas de caminhada, alongamento e exercícios para que possam rodar com todo o gingado e segurança na passarela do samba.

Baiana do Salgueiro há 15 anos, Marli Cipriano, de 61, passou por consulta médica, aferiu a pressão, conferiu o peso corporal na balança e ouviu atenta as orientações sobre a preparação para o desfile.

"Fui muito bem atendida pela equipe de saúde. Sou hipertensa e, aqui, tirei dúvidas sobre a doença com o médico, além de ouvir dicas sobre alimentação e atividade física", contou.



O coordenador de Atenção Primária da região da Grande Tijuca, Jubemar Medeiros de Lima, enfatizou a importância da ação com as baianas.

“É a primeira vez que a SMS fecha essa parceria com o Salgueiro. Avaliar a saúde das sambistas mais longevas da avenida, e que residem no nosso território, é de suma importância. Temos o objetivo de levar a ação para outras agremiações da região no ano que vem.”



A comunidade do Salgueiro é atendida por duas equipes da Estratégia Saúde da Família, a Salgueiro e a Raízes do Salgueiro, que ficam baseadas no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca.



A parceria com a SMS é muito importante para o trabalho de prevenção em saúde que fazemos com os nossos componentes. Hoje, as nossas baianas tiveram a oportunidade de se consultarem antes do ensaio, o que é fundamental para a preparação prévia do desfile", concluiu Wilma Araújo, diretora e coordenadora de projetos Sociais do Salgueiro.