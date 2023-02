Em Irajá, armas, munições e rádio transmissor foram apreendidos - Divulgação

Publicado 03/02/2023 13:13 | Atualizado 03/02/2023 14:22

Rio - A Polícia Militar realiza operações em oito comunidades do Rio nesta sexta-feira (3). De acordo com a corporação, o objetivo das ações é combater o crime organizado e coibir movimentações de criminosos nas regiões. Há registro de presos, armas, munições e drogas apreendidas.



Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) e do Batalhão de Ações Cães (BAC) estão atuando no bairro Jardim Catarina. Até o momento, quatro suspeitos foram detidos e houve apreensão de drogas.



Enquanto, policiais militares do 41ºBPM (Irajá) e de outros batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de área (Zona Norte e Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro) estão atuando no Complexos do Chapadão, no Complexo da Pedreira e nas Comunidades Para-Pedro e Malvina.



Na comunidade Malvinas, a equipe policial deteve dois suspeitos e apreendeu uma pistola calibre 9 mm, um carregador, munições, um rádio comunicador e um cinto tático. Um dos suspeitos tem mandado de prisão em aberto.



Na comunidade Para-Pedro, homens armados atiraram contra policiais militares e houve confronto. Após estabilizar a área, um suspeito foi localizado ferido e houve apreensão de uma pistola, um carregador e munições, além de drogas. O socorro foi feito ao Hospital Estadual Carlos Chagas.



Na localidade conhecida como Pedra Rasa, policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) e do 41ºBPM (Irajá) apreenderam drogas.



Próximo ao Juramento, em Vicente de Carvalho, um suspeito foi preso e uma motocicleta que constava como roubada foi recuperada.



Já policiais militares do 14ºBPM (Bangu) estão atuando em Senador Camará e na Vila Aliança, na Zona Oeste, Durante buscas na Vila Aliança, os agentes localizaram dois barris com cerca de 200 litros de drogas a ser usado na produção de "cheirinho da loló" e "lança-perfume", além de materiais de endolação, munições e outros artefatos bélicos



Na localidade conhecida como Coqueiros, um homem armado atirou contra policiais e houve confronto. Após estabilizada a área, o suspeito foi localizado ferido e houve apreensão de uma pistola com carregador. O socorro foi feito ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. As equipes também estão fazendo a remoção de "barricadas" instaladas em vias públicas da região.