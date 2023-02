Três bebês tiveram suas identificações civis solicitadas durante a inauguração - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 03/02/2023 12:39

Rio – O Detran-RJ inaugurou, nesta quinta-feira (2), um novo posto de emissão de carteira de identidade para recém-nascidos, na maternidade do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É o 13º aberto no estado e o quarto na Baixada.

“O objetivo do Detran ao abrir postos de identificação em maternidades públicas é ajudar a combater um problema nacional: o sub-registro civil da população brasileira. A proposta é garantir, desde os primeiros momentos, a cidadania das crianças nascidas em território fluminense”, disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Durante a inauguração, três bebês nascidos nos últimos dias já tiveram suas identificações civis solicitadas – elas ficarão prontas até a próxima quinta-feira (9) e poderão ser coletadas na própria maternidade. O trabalho nos hospitais é desenvolvido pelo Detran-RJ em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Governo do Estado e prefeituras.

Gustavo Ribeiro, nascido de parto normal na segunda-feira (30), será um dos primeiros a receber a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que o Detran-RJ começou a emitir esta semana e já vem com o CPF como único número de identificação. Por enquanto, apenas as crianças de 0 a 11 anos estão recebendo a CIN. “É tão bom registrar o neném logo aqui no hospital. A gente já sai da maternidade com esse problema resolvido”, elogiou a mãe.





No Hospital Adão Pereira Nunes são realizados, em média, 300 partos por mês. Em dezembro, após uma reforma geral , a maternidade passou a contar com 11 enfermarias e 41 leitos, sala de alta, sala para exames obstétricos, enfermaria canguru – destinada a bebês prematuros – e um espaço para exames neonatais.Além da unidade, as seguintes maternidades fluminenses já possuem postos de identificação civil para recém-nascidos:

- Mariska Ribeiro, em Bangu

- Maria Amélia, no Centro do Rio

- Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu

- Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande

- Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita

- Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo

- Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti

- Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói

- Alexander Fleming, em Marechal Hermes

- Hospital dos Lagos, em Bacaxá, Saquarema

- Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz

- Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, da rede municipal, em Madureira.