Novas instalações da maternidade do Hospital Adão Pereira NunesRafael Campos

Publicado 11/12/2022 08:01 | Atualizado 11/12/2022 08:16

Rio - A reforma da maternidade do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, foi concluída neste sábado (10). O espaço atualizado agora conta com 11 enfermarias e 41 leitos, enfermaria canguru, sala de alta e de exames. A entrega do local foi acompanhada pelo governador Cláudio Castro e pelo prefeito da cidade, Wilson Miguel Reis, além do ex-prefeito Washington Reis, e de outras autoridades.

"Na nossa gestão, saúde é prioridade. De janeiro de 2021 a agosto deste ano, aplicamos mais de R$ 5,5 bilhões para investimento e custeio em saúde nos 92 municípios fluminenses. Por meio da Secretaria de Saúde, estamos investindo na construção, reforma e ampliação de mais de 40 unidades da rede SUS. E só para a unidade Adão Pereira Nunes, repassamos R$ 30 milhões em convênio para custeio. Continuaremos trabalhando por melhores equipamentos, para levar cada vez mais dignidade à população do estado", declarou o governador Cláudio Castro.

Chamada de Dr. Lázaro José Resende, em homenagem ao médico obstetra que foi um de seus fundadores, a maternidade tem 11 enfermarias, totalizando 41 leitos. Com a reforma geral, a unidade passa a ter, agora, enfermaria canguru, sala de alta, sala exclusiva para exames obstétricos e outra para exames neonatais.

De acordo com o governo, a nova maternidade vai abrigar as mães em pré-natal, as internadas e seus bebês. O Centro Obstétrico, inaugurado em outubro de 2022, após passar por uma revitalização total, está funcionando com duas salas cirúrgicas, uma sala de parto, três salas PPP (pré-parto, parto e puerpério) e uma de pré-parto.

"Em parceria com o governo do estado, a prefeitura de Caxias vem realizando uma série de obras de infraestrutura que contemplam áreas como saúde e educação. O Hospital Adão Pereira Nunes é um bom exemplo disso. Ele está sendo todo reformado e ganhando novos leitos para o atendimento aos pacientes" comentou Washington Reis, ex-prefeito de Caxias.