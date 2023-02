Comerciantes consertaram danos causados aos estabelecimentos causados pelos ataques - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/02/2023 12:23

Rio - Após um dia de tensão, moradores e comerciantes do Jardim América, na Zona Norte do Rio, tentam retormar suas rotinas nesta sexta-feira (3). Criminosos saquearam e vandalizaram estabelecimentos e invadiram ônibus que circulavam pela região, na tarde de quinta-feira (2), em represália a morte de um suspeito da comunidade do Furquim Mendes. O comércio precisou fechar as portas por ordem de traficantes e houve toque de recolher por volta das 21h. Segundo a Polícia Militar, o policiamento segue intensificado por equipes do 16º BPM (Olaria), com apoio de, pelo menos, um veículo blindado.

Na manhã de hoje, o clima na região era de aparente tranquilidade, com as lojas reabertas e os moradores circulando pelas ruas. Comerciantes também aproveitaram para avaliar os prejuízos dos ataques e alguns deles foram vistos trocando vidros de um supermercado que foi alvo dos ataques e consertando as portas de estabelecimentos. Procurada, a Polícia Civil informou que "não houve registro de ocorrência sobre o fato na delegacia da área".

Os ataques foram incitados por traficantes da favela do Furquim Mendes, em Vigário Geral, que fica próximo ao Jardim América. Na última terça-feira (31), equipes do 16º BPM entraram em confronto com criminosos armados na comunidade e, na ocasião, um fuzil calibre 5,56 foi apreendido. Pouco depois da ação, um suspeito deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo nesta quinta-feira (2).