Com o suspeito, uma pistola calibre 9mm, três carregadores e drogas foram apreendidos pelos agentes - Reprodução

Com o suspeito, uma pistola calibre 9mm, três carregadores e drogas foram apreendidos pelos agentesReprodução

Publicado 04/02/2023 13:50

Rio - Um homem foi baleado durante um confronto com policiais militares, na manhã deste sábado (4), na comunidade da Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. A identidade dele não foi divulgada.De acordo com informações da Polícia Militar (PM), equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) faziam um policiamento pelas ruas da região quando foram atacadas por criminosos armados e revidaram.Após o fim da troca de tiros, os policiais cercaram a área e localizaram um dos suspeitos ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.Com o suposto criminoso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, três carregadores e drogas, que foram levados para a 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada.A Gardênia é ocupada pela PM desde o último dia 23, teria sido alvo de uma invasão , realizada por integrantes do Comando Vermelho (CV), sob de Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso.O traficante é um dos líderes do CV e atuante na Penha, na Zona Norte. A facção teria tomado conta de áreas dentro da comunidade e expandido pontos de venda de drogas pela região.Há pelo menos um mês, diversos bairros e favelas da Zona Oeste se tornaram palco de uma guerra entre o tráfico e a milícia, que disputam territórios na região.

GRAVE: Essa noite dois blindados estavam circulando no Gardênia, um do BOPE e outro da CORE. A PM vem utilizando uma praça da comunidade como base para as operações. pic.twitter.com/hXZcs6Vbtg — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 4, 2023

No último domingo (29), um homem apontado como o último chefe da milícia na Gardênia Azul, foi morto a tiros , durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.De acordo com relatos de pessoas que moram na favela, a morte de Moral teria significado o sucesso do plano do CV em dominar da região que, há 30 anos, era controlada por grupos paramilitares.Comunidade vizinha da Gardênia Azul, a Cidade de Deus tem sido utilizada como base para criminosos do CV que estariam tentando tomar o controle da favela próxima e de Rio das Pedras, também dominada pela milícia.