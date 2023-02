A ação contou com o apoio de outras delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA) - Reprodução/Polícia Civil

A ação contou com o apoio de outras delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA)Reprodução/Polícia Civil

Publicado 07/02/2023 14:54 | Atualizado 07/02/2023 15:16

Rio - Policiais da 91ª DP (Valença) realizaram, nesta terça-feira (7), uma operação contra um grupo que atua no tráfico de drogas no bairro Santa Rosa II, em Valença, no Sul Fluminense. Ao todo, oito pessoas foram presas em flagrante, sendo cinco mulheres e três homens. Um adolescente também foi apreendido.

Segundo os agentes, os alvos dos mandados eram chefiados por um criminoso que está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu. Para praticar o tráfico na região, eles intimidavam a população por meio do uso de armas de fogo.



A ação, que tinha como objetivo o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, contou com o apoio de outras delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA), além de policiais militares e oficiais de justiça. Durante as diligências, foram apreendidos uma grande quantidade de drogas e material de endolação.