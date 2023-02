Nas últimas semanas, 98 multas foram aplicadas por loteamento de faixa de areia - Divulgação / Seop

Publicado 07/02/2023 14:45 | Atualizado 07/02/2023 15:15

Rio – A Secretaria de Ordem Pública (Seop) abriu, no dia 31 de janeiro, o processo de cassação das licenças de 13 quiosques e oito barraqueiros pelo cercamento da areia nas praias de Copacabana, na Zona Sul, e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, durante o Réveillon. As decisões foram publicadas no Diário Oficial do Município.

De acordo com a Seop, ambulantes que insistirem em repetir a prática terão novos processos de cassação abertos.

"Entendemos que estamos em um momento de cidade cheia e praias lotadas, mas não podemos aceitar a privatização da área mais democrática da cidade, que é a praia. Seguiremos atuando para trazer ordenamento e sempre prezando pelo bem comum da população", disse o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início da Operação Verão, a secretaria tem intensificado as fiscalizações voltadas aos barraqueiros, impedindo também a atuação de ambulantes irregulares e a venda de garrafas de vidro. Nas últimas semanas, foram aplicadas 98 multas por loteamento de faixa de areia, prática ilegal na qual cadeiras e guarda-sóis são usados para ocupar um espaço e "reservá-lo" para o uso de clientes.