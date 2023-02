O jogador Felipe Gabriel Silva de Souza, de 16 anos, estava internado em estado grave - Rede Social

Publicado 07/02/2023 14:20 | Atualizado 07/02/2023 14:44

Rio - O jogador Felipe Gabriel Silva de Souza , 16 anos, envolvido no acidente de ônibus do time Esporte Clube Vila Maria Helena, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira (7) no Hospital Adão Pereira Nunes, em Sararcuna. Ele estava internado na unidade depois de ser transferido do Hospital São Salvador, em Minas, no último dia 1ª. O acidente, que ocorreu na madrugada do dia 30 de janeiro, também deixou outros quatro mortos, Clayton da Silva, de 13 anos, Andrey Viana, Thyago Ramos, de 15, e Diogo Coutinho, 18.

De acordo com a direção do hospital, Felipe, instável hemodinamicamente, sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR), e apesar de imediatamente terem sido iniciadas manobras de ressuscitação, ele não resistiu.

"O óbito foi constatado às 00h30, desta terça-feira (07). O corpo foi encaminhado nesta manhã, por equipe do Corpo de Bombeiros para o IML de Duque de Caxias. A Prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e ressalta que continua prestando toda a assistência necessária às demais vítimas e seus familiares", disse em nota.



Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento. Dos outros três pacientes que estavam internados na mesma unidade hospitalar, dois já receberam alta. Dentre eles, o jogador Darlan Gonçalves França, 17 anos, que deu entrada no hospital nesta sexta-feira (03), às 14h40, por meios próprios.

"A direção da unidade informa que o paciente chegou com queixa de dor em membro superior direito e com tipoia. Após avaliação e exames, o mesmo foi admitido para internação, com indicação de intervenção cirúrgica. O procedimento cirúrgico aconteceu na tarde do último sábado (4) e ele recebeu alta hospitalar com orientações nesta segunda-feira (6), às 10h50", contou em nota.

O jogador Ícaro Morais Pereira, 16 anos, que deu entrada às 19h02, da última quarta-feira (1ª), através de transferência do Hospital São Salvador, Além Paraíba (MG) recebeu alta após avaliação médica às 11h20, desta terça-feira (7).



Já o atleta Victor Júnior Silva do Nascimento, 16 anos, segue internado em leito de CTI com acompanhamento conjunto das equipes médicas. Seu estado de saúde é gravíssimo. Sem previsão de alta. Ele deu entrada na unidade no mesmo dia que Felipe Gabriel, depois de ser transferido a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina (MG).



Além dos adolescentes, outras 25 pessoas ficaram feridas na queda do ônibus da divisão de base do Esporte Clube Vila Maria Helena de uma ponte na BR-116. O veículo voltava com a equipe sub-18 do time, quando o acidente aconteceu. A equipe disputou um torneio na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, no final de semana e retornava para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.