Exposição reúne imagens de cenários deslumbrantes do Rio - Felipe Mendonça

Publicado 07/02/2023 13:59

Rio – O fotógrafo Felipe Mendonça, especializado em registrar as belas paisagens da capital fluminense, inaugura nesta quinta-feira (9) a exposição “CenáRio Carioca”, na galeria Casa da Gina, em Ipanema, na Zona Sul. A mostra, gratuita, é a primeira individual do artista.

Resultado de 10 anos dedicados à fotografia, a exposição contará com 10 imagens inéditas de pontos icônicos do Rio, como Lagoa, Cristo Redentor, Urca e Praia de Ipanema. Profundidade, poesia, quietude e imensidão são algumas das características impressas nas obras, que tiram proveito das luzes, cores e sombras do amanhecer.

“O projeto retrata as belezas naturais da Cidade Maravilhosa, transformando as imagens em quadros para galerias de arte, lojas de decoração, escritórios e residências”, explica Felipe, que já teve suas fotografias expostas em países como Estados Unidos, Inglaterra, França e Espanha, além de outros estados do Brasil.

“Estou muito feliz com essa mostra, porque outras pessoas que não são do meu meio vão poder ver as obras e conhecer o meu trabalho. Quero transmitir, através dos meus quadros, o quanto a nossa cidade é linda nos detalhes. Às vezes, por conta do cotidiano, a gente não enxerga isso. Fotografar de manhã cedinho, na calmaria e quietude, não tem preço. É uma das grandes paixões da minha vida. Fico muito honrado de poder mostrar para as pessoas a beleza do nascer do sol no Rio de Janeiro", adicionou o artista.

A exposição estará disponível de forma gratuita até o dia 9 de março. Nos dias de semana, a visitação é das 10h às 19h, e, nos sábados, das 10h às 16h. A exceção é a abertura, nesta quinta-feira, que acontece das 19h às 21h.

A galeria Casa da Gina é situada na Rua Visconde Pirajá, nº 595, loja 102, em Ipanema, na Zona Sul do Rio.