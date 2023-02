Grafite no muro lateral da escola no Centro do Rio - Divulgação

Grafite no muro lateral da escola no Centro do RioDivulgação

Publicado 07/02/2023 14:10

Rio - Quem passa pela Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na altura da Rua da Conceição, pode ver um enorme muro grafitado no paredão lateral da escola CREJA (Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos). O desenho, feito pelo artista André Rongo, representa a diversidade no espaço da educação e a importância da cultura no convívio social.



O artista responsável pelo grafite é participante da ONG RONGO e do Museu do Graffiti, que já sediou uma edição do Jovens Construtores. Essa é uma ação idealizada pela direção, por 14 alunos da instituição e por integrantes do Programa. A parceria entre a UNICEF e Akzo Nobel também foi essencial para a realização do projeto.



Jovens Construtores

O Programa é uma tecnologia social voltada à formação de jovens, originalmente concebida pela organização YouthBuild e implementada no Brasil pelo Centro de Promoção e Saúde (CEDAPS). A missão é contribuir para o crescimento pessoal e profissional de moradores de favelas e periferias, associada à mobilização e ao desenvolvimento de famílias, organizações e comunidades.



Melissa Abla, coordenadora de projetos do CEDAPS, falou sobre a sua impressão quanto ao projeto. “O trabalho está lindo e eu mesma sempre me surpreendo quando passo por ali. A felicidade é maior ainda em saber que a iniciativa é parte do processo de formação dos jovens no Programa. Os participantes se mostraram preocupados com a diversidade e inclusão, seja na educação ou em outra área", disse ela.

Durante quatro meses, os alunos participaram de diversas oficinas voltadas às relações sociais saudáveis, desenvolvimento comunitário, educação em saúde, meio ambiente, cultura, educação profissional em pintura (construção civil), entre outros módulos.



Sobre o CEDAPS



O Centro de Promoção e Saúde (CEDAPS) promove a plena participação de comunidades populares nos processos de desenvolvimento e o aprimoramento de políticas públicas que atuam nesses territórios, contribuindo para a promoção da saúde, a garantia de direitos e a equidade.