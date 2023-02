TJRJ condena homem a 21 anos de prisão em caso de feminicídio - Reprodução/Google Maps

Publicado 07/02/2023 15:21 | Atualizado 07/02/2023 15:37

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, condenou na segunda-feira (6), a 21 anos de prisão, Alcino Marcelli Franklins de Melo pelo assassinato da companheira Valéria Lúcia de Souza Martins. O feminicídio aconteceu em dezembro de 2018, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com a denúncia oferecida em 2019 pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), o crime foi praticado por meio cruel, tendo a vítima recebido diversos golpes na cabeça, além de socos e pontapés contra seu corpo. O casal mantinha um relacionamento amoroso marcado por brigas e discussões.



Alcino deixou o corpo da companheira por dois dias dentro do banheiro até chamar a polícia, simulando que ela teria tido um mal súbito, mas a perícia descobriu que Valéria foi vítima de espancamento. Os jurados rechaçaram as teses da defesa de Alcino.

Os advogados do condenado colocaram em questão uma suposta semi-imputabilidade, ou seja redução da capacidade de compreensão ou vontade, pelo alcoolismo.