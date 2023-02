Droga foi encontrada com o auxílio de cão de faro - Divulgação / Receita Federal

Publicado 07/02/2023 15:18 | Atualizado 07/02/2023 15:41

Rio – A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (7), R$ 7.500 em drogas sintéticas durante ação de fiscalização no Centro dos Correios do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o órgão, o material foi encontrado em três encomendas com o auxílio de um cão de faro. Duas delas continham 100 pontos da NBOMe, droga alucinógena, e eram originárias de São Bernardo dos Campos, em São Paulo, com destino à capital do Rio. Na terceira, 50 pontos de LSD foram descobertos dentro de revistas de passatempo. O pacote vinha da cidade de São Paulo e seria entregue em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. O material apreendido será entregue à polícia para investigação das circunstâncias do crime.