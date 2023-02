Colégio Pedro II - Tijuca - Divulgação

Colégio Pedro II - TijucaDivulgação

Publicado 08/02/2023 08:29 | Atualizado 08/02/2023 09:21

Rio - Por medida de segurança, a unidade Tijuca do tradicional Colégio Pedro II cancelou as aulas na manhã desta quarta-feira (8). A chuva que caiu sobre o município do Rio deixou a cidade em estágio de alerta, o quarto em cinco de gravidade. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Zona Norte, uma das áreas mais atingidas pelo temporal, alunos e funcionários relataram a criação de uma "cachoeira" no prédio.

Na madrugada desta quarta (8), o Rio de Janeiro retornou ao estágio de mobilização, o segundo de cinco. No entanto, quando a cidade estava no estágio de alerta, o quarto em gravidade, uma chuva de grande proporção caiu sobre o município causando alagamentos e, curiosamente, uma espécie de "cascata" dentro das dependências do prédio da Uerj, no Maracanã, Zona Norte do Rio.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um volume considerável de água caindo dentro do prédio da Universidade, enquanto alunos tentam não se molhar e funcionários tentam limpar o local.

Devido a forte chuva que caiu sobre a Cidade do Rio, formou-se uma "cascata" dentro do campus da Uerj, no Maracanã, Zona Norte do Rio.

Crédito: Reprodução.#ODia pic.twitter.com/UKT6Mh2xKa — Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2023

Aulas suspensas

Em comunicado, a direção do campus da Tijuca do Colégio Pedro II informou a suspensão das aulas na manhã desta quarta-feira (8) por medida de segurança.



"Decido as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do RJ nesta terça-feira, e os extensos danos causados às cidades e à insegurança na mobilidade até o colégio, decidimos pela suspensão das aulas e do expediente na manhã desta quarta-feira, de forma preventiva, para garantir a segurança de toda a comunidade escolar", disse a nota.



Ainda segundo a direção, a realização das aulas no período vespertino ainda estavam incertas e dependiam das condições do tempo.



Tragédia na Chácara do Céu e sirenes acionadas



De acordo com o Centro de Operações Rio, durante a noite de terça-feira (7) e a madrugada de quarta (8) foram acionadas 113 sirenes em 69 comunidades, dentre elas as do morro do Borel e do Complexo do Almeão, na Zona Norte; Rocinha e Cantagalo, na Zona Sul; e Parque Candelária, no Centro.



Uma criança, de 2 anos, morreu na noite desta terça-feira (7) em um desabamento que aconteceu na casa em que estava no Morro da Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Alto da Boa Vista foram acionadas para a Rua Tenente Marques de Sousa para prestar socorro à vítimas de um desabamento em uma residência.

Chegando ao local, os militares encontraram a menina, que não teve a identidade revelada, já sem vida.