Traficante Rafael Frozza Lopes preso pela Polícia CivilReprodução

Publicado 08/02/2023 10:05 | Atualizado 08/02/2023 11:57

Rio - Rafael Frozza Lopes, também conhecido como "Farrá", foi preso na última terça-feira (07) por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Apontado como o segurança de John Wallace da Silva Viana, o "Johnny Bravo", chefe do tráfico da Rocinha, Rafael também comandava o paiol de armas e controlava o fornecimento dos armamentos para a facção da comunidade, na Zona Sul do Rio.

Após seis meses de investigação, o suspeito foi capturado em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão por roubo e tráfico de drogas.