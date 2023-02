José Luiz Ripper, de 87 anos, foi encontrado nesta quarta-feira - Divulgação

José Luiz Ripper, de 87 anos, foi encontrado nesta quarta-feiraDivulgação

Publicado 09/02/2023 16:23 | Atualizado 09/02/2023 17:48

Rio - O professor e arquiteto José Luiz Ripper, de 87 anos, desaparecido na Zona Sul desde às 14h desta quarta, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (9). Procurado por familiares, o idoso havia saído de casa no Leblon e não retornou mais.

Na web, amigos, familiares e ex-alunos do professor se mobilizaram para tentar achar informações que pudessem levar ao paradeiro de José Luiz. Através de suas redes sociais, Lucas Ripper, filho do professor, revelou que um compra no cartão do idoso foi feita na Rodoviária do Rio de Janeiro.

Após olhar o histórico de compras, o filho descobriu que José Luiz teria ido em direção à Resende para tentar visitar amigos que moram em regiões vizinhas ao município. Por fim, ele acabou sendo encontrado por um amigo na rodoviária.

Após encontrar o pai, Lucas agradeceu aos amigos que ajudaram na divulgação e confirmou que o professor se encontra bem e em segurança.

"Como que uma pessoa de 87 anos pega ônibus sem documento no Rio de Janeiro? Por favor! Como que isso acontece? É uma absurdo isso. Quem é do poder pública tem que mudar isso. Pode criar acidentes, acontecer algo terrível. Mas graças a Deus está tudo bem", desabafou Lucas nas redes sociais.