A droga estava escondida em embalagens de perfume - Divulgação

Publicado 11/02/2023 20:55

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste sábado (11), um brasileiro de 28 anos que transportava aproximadamente 10kg de cocaína em embalagens de cosmético no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro

O homem, natural de Macapá, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Lisboa, Portugal, com destino a cidade de Maputo, em Moçambique.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após diligências, identificaram a droga oculta no interior de embalagens de cosméticos e hidratantes, que seriam despachados com a bagagem do passageiro.

Ele foi autuado pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão, e encaminhado ao sistema prisional do estado.

A operação Muro Alto tem como objetivo prevenir e reprimir irregularidades e atos ilícitos cometidos em região aeroportuária, em especial nessa época de férias e pré carnaval da cidade, em razão do aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos.