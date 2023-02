A área era de concessão da Concer - Divulgação/Concer

Publicado 11/02/2023 17:43 | Atualizado 11/02/2023 17:51

Rio - A BR-040 terá a cobrança de pedágio suspensa a partir da próxima quinta-feira (16) no trecho que liga as cidades de Juiz de Fora e Rio de Janeiro. A informação foi confirmada, neste sábado (11), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que vai assumir a administração desta parte da rodovia.

De acordo com a autarquia, as três praças de pedágio, no km 102, na localidade de Xerém, em Duque de Caxias (RJ); no km 45,5, em Areal (RJ); e no km 816,7, em Simão Pereira (MG) não serão cobradas até a nova concessão ser realizada.

Ainda na próxima quinta (16), o DNIT irá assumir os serviços de manutenção/conservação rotineira (tapa-buracos, roçada, limpeza do sistema de drenagem e sinalização), guarda patrimonial e guincho, garantindo ao usuário a trafegabilidade da via.

A área era de concessão da Concer desde 1996, mas tinha como prazo de duração 25 anos. O contrato estava previsto para terminar no dia 28 de fevereiro de 2021, entretanto, a empresa alegou desequilíbrio financeiro e pediu prorrogação na administração da rodovia, por causa da crise gerada pela pandemia de Covid-19.

Em nota, a Concer informou que o trecho da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora é um assunto que está judicializado. "A companhia busca na Justiça o cumprimento do contrato por meio do reequilíbrio econômico-financeiro da concessão", disse a empresa, em comunicado.

O preço do pedágio havia sofrido aumento desde junho do ano passado, passando de R$ 11,60 para R$ 12,60. O acréscimo de 8,35% na tarifa levou em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de junho de 2020 a junho de 2021.