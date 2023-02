PMs encontraram granada na região de Barra do Itabapoana - Divulgação

Publicado 11/02/2023 14:39

Rio - O Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil foi acionado, na manhã deste sábado (11), após uma artefato explosivo ter sido encontrado durante uma ação da Polícia Militar na região de Barra do Itabapoana, no município de São Francisco do Itabapoana, no Norte Fluminense.

De acordo com a PM, policiais militares do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foram acionados para ocorrência de disparos de arma de fogo e, depois de realizarem uma busca pela região, encontraram munição, cápsulas deflagradas e uma granada. A área foi isolada pelos policiais militares, que acionaram o Esquadrão Antibombas. A ocorrência foi registrada na 147ª DP (São Fidélis).