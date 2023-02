Bombeiros atenderam mais de 200 acionamentos relacionados às chuvas nas últimas 24 horas - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 11/02/2023 22:42

Rio - Os Bombeiros do Rio já atenderam 226 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense. Entre as demandas estão 34 cortes de árvores, 69 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas, cinco inundações e 18 desabamentos e deslizamentos.

Já o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. Neste momento, o risco geológico é muito alto em São Gonçalo, e alto na capital, Baixada Fluminense e Região Sul. Nesses locais há alerta para possíveis deslizamentos de terra.



A capital fluminense apresenta risco hidrológico muito alto, enquanto que a Costa Verde e as regiões Metropolitana e Sul apresentam risco alto. Tijuca e São Gonçalo são pontos de atenção para inundações.



E a previsão do tempo para as próximas horas é de pancadas isoladas de chuva moderada a forte em todas as regiões do Estado.