Bairros de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ficaram completamente alagados - Rede Social

Publicado 11/02/2023 20:37 | Atualizado 11/02/2023 21:19

Rio - Fortes chuvas atingem o estado do Rio desde o início da noite deste sábado (11). O município chegou a entrar em mobilização e agora está em estágio de atenção devido ao registro de chuva acima de 10mm/15min nas estações São Cristóvão (17,6 mm), Saúde (11,4 mm) e Tijuca/Muda (14,8 mm), ambas na Zona Norte.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a Zona Norte já havia sido a região mais afetada pelas chuvas no temporal da última terça-feira (7) que deixou seis mortos em todo o estado. O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

A Tijuca chegou a registrar o acumulado de 25,6 mm de chuva entre 20h e 20h15. Além disso, há registro de bolsão d'água em São Cristóvão e no Catete. Equipes da Prefeitura já foram acionadas e estão em deslocamento para os locais.

Na Zona Oeste, as pancadas de chuva ocorreram especialmente na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz, segundo o Alerta Rio. Em seguida, os núcleos de chuva aturam sobre o Centro do Rio e Zona Sul. Em Copacabana, por exemplo, moradores registraram muitas trovoadas.



Na Região Metropolitana, diversos bairros de São Gonçalo ficaram debaixo d 'água. Nas redes sociais, moradores mostraram bairros como Alcântara, Galo Branco, Colubandê, Mutuá, Trindade e Estrela do Norte completamente alagados.

Outro ponto de alagamento foi o Jardim Catarina, onde as pessoas ainda se recuperam do temporal da última terça-feira (7) que deixou muitos desalojados e seis pessoas mortas em todo o estado. De acordo com a prefeitura da cidade, o município se encontra em Estágio de Alerta, devido à forte chuva.

