Acãodemia Carioca é a primeira iniciativa pública do tipo no país - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Acãodemia Carioca é a primeira iniciativa pública do tipo no paísBeth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 11/02/2023 18:06

Rio – A Prefeitura do Rio lançou, neste sábado (11), por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), o programa Acãodemia Carioca, no Parcão da Lagoa, na Zona Sul do Rio. A iniciativa é a primeira pública do país a oferecer serviços de academia para cachorros.

A proposta é disponibilizar um espaço para os animais gastarem energia, trabalharem a agilidade e realizarem atividades lúdicas em pequenos circuitos com cones, túneis e outros obstáculos. Duas vezes por semana, a área terá disponíveis adestradores para aulas de agility – tipo de atividade física para animais – e veterinários.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou do lançamento e destacou a importância de oferecer locais seguros e adaptados a cães que precisam se exercitar ou gostam de fazer atividades.

“Esse é um projeto que muito me orgulha. É a oportunidade que temos de mostrar todo o nosso carinho e cuidado com os nossos melhores amigos”, disse o prefeito.

A previsão é de que, após o núcleo da Lagoa, outros serão criados na Barra da Tijuca, na Ilha do Governador e no Parque Madureira. Outras regiões da cidade devem receber o serviço posteriormente.

“Hoje é o lançamento do programa, que não se restringirá à Zona Sul. Vamos replicar na Ilha do Governador, no Parcão de Madureira e na Zona Oeste. Aqui na Lagoa, requalificamos as instalações do Parcão, que estavam degradadas. Será oferecido o agility recreativo, e é importante que as pessoas saibam que algumas raças precisam fazer exercícios. O programa é também uma forma de socialização nas praças do Rio. A acãodemia é um projeto pioneiro, o primeiro de agility público do país, e veio para ficar”, disse o secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Vinicius Cordeiro.

Frequentadores do espaço comemoraram o lançamento e destacaram a importância do serviço. A estudante Laura Morais, que utiliza a área, falou dos benefícios da atividade física para os cães.



“É muito importante que todos os cães façam exercícios para evitar problemas como obesidade, colesterol alto, dores nas articulações. É igual ao humano. O agility é uma atividade que faz o animal gastar energia, é boa também para trabalhar o adestramento. Ele pode até competir, o que é muito divertido. E você pratica um esporte com o seu cachorro”, disse ela.



Melhorias na área da Acãodemia



A Subprefeitura da Zona Sul também participa do projeto e mobilizou os órgãos municipais para que melhorias fossem realizadas no espaço. Entre elas estão a reforma e pintura do gradeado, limpeza, poda das árvores e substituição de bancos de ferro por estruturas de alvenaria.



“A Subprefeitura da Zona Sul tem um carinho especial e participa deste projeto garantindo a mobilização dos órgãos municipais para que o equipamento esteja cuidado e se mantenha do jeitinho que os nossos cães merecem. O trabalho vai continuar para tornarmos a Acãodemia do Parcão da Lagoa uma referência no Rio”, disse o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.