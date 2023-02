Câmera de segurança mostra momento de colisão de ônibus em posto de combustíveis na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio - Reprodução/ Rede social

11/02/2023

Rio - Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista de um ônibus da Viação Ideal perde o controle, invade um posto de combustíveis e atinge a loja de conveniência do estabelecimento. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10) e não deixou feridos. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, obtidas pela página de notícias Alerta Ilha 24h, é possível observar que o ônibus seguia na Estrada do Galeão, sentido Cacuia, com o pisca alerta ligado. Ao tentar desviar de uma viatura da Polícia Civil, o motorista, com problemas no freio, perde o controle e não consegue frear para se manter na pista. Também é possível observar que o ônibus não estava em alta velocidade. Além da loja de conveniência, o veículo também atingiu uma das bombas de combustíveis.

Veja o vídeo:

O posto funcionava normalmente e havia funcionários próximo da bomba realizando o abastecimento de outros carros. Consciente, o motorista aparece nas imagens descendo do ônibus e sem ferimentos. O ônibus estava vazio e seguia para a garagem da Viação Ideal.

A batida aconteceu em uma rua que fica em frente à 37ª DP (Ilha do Governador). Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se está investigando o caso.

O reboque da empresa de ônibus foi acionado e foi ao local para remover o veículo. Nas redes sociais, uma testemunha disse que quase foi atingida pelo ônibus. "Na hora que eu estava chegando na loja, por pouco não pega meu carro comigo e com minha filha dentro", escreveu.

A 37ª DP (Ilha do Governador) informou que, até o momento, nenhum representante da empresa de ônibus, do posto de gasolina ou vítima compareceu à delegacia para registrar ocorrência e relatar o ocorrido. A delegacia solicita que os envolvidos compareceram à unidade policial e apresentem informações para esclarecimento dos fatos.

A reportagem procurou a Viação Ideal, mas até o momento não teve resposta. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar não foram acionadas para a ocorrência.