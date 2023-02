Polícia Militar reforça policiamento em blocos carnavalescos com barreiras de detectores de metal - Divulgação/PMERJ

Publicado 11/02/2023 12:58 | Atualizado 11/02/2023 15:42

Rio - A Polícia Militar montou um esquema de bloqueios com detector de metal para garantir a segurança dos foliões em todos os blocos carnavalescos que acontecem no Rio de Janeiro. Os batalhões das áreas estão com efetivo direcionado especificamente para as mobilizações, acompanhando os cortejos desde sua concentração até o fim do percurso. No entorno do Sambódromo, nos dias de desfile das escolas do Grupo A e do Grupo Especial, o esquema também será mantido.

O policiamento reforçado com 24 acessos ao longo das barreiras de detectores de metal aconteceu na manhã deste sábado (11), no bloco Chora Me Liga, no Centro do Rio. Até às 12h, cerca de 36 objetos que poderiam ser utilizados como armas na prática de crimes ou em brigas foram apreendidos pela PM. No entanto, o esquema começou no último domingo (5), durante o bloco da Lexa, no Centro do Rio.

"Neste fim de semana de desfile de megablocos no Centro do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Polícia Militar repete a estratégia bem-sucedida aplicada no Réveillon 2023, com pontos de revista. Ao todo serão 24 acessos ao longo das barreiras que cercam a área do desfile dos blocos ao longo da Av. Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio. Neles, as equipes utilizarão detectores de metais e impedirão a entrada de facas, tesouras e objetos perfuro-cortantes, além de recipientes de vidro", explica o Coronel Marco Andrade, coordenador de Comunicação Social da PM.

Pontos de bloqueios com detector de metais espalhados para garantir a segurança dos foliões no mega bloco #ChoraMeLiga hoje no Centro do #Rio.#PoliciamentoOstensivo #Carnaval2023 pic.twitter.com/BVSlys1Le1 — @pmerj (@PMERJ) February 11, 2023

A corporação vem orientando os foliões quanto às medidas de segurança durante os eventos, como a atenção redobrada durante as selfies com celular, a preferência pelas transações com cartões, assim como a solicitação de transporte por aplicativos estando próximo às equipes da PM.



A PM também conta com drones que transmitem imagens em tempo real à sala de operações. Para observar a movimentação dos foliões, foram montadas cinco torres de observação. A corporação ressaltou que os cidadãos devem acionar nossos policiais presencialmente diante de qualquer alteração durante os blocos, assim como devem registrar os casos nas delegacias das áreas.

Resultado positivo

O uso de detectores de metal também foi usado pela corporação no Réveillon de 2023 e, segundo a corporação, foi eficaz no combate ao crime. Graças à estratégia, durante a virada do ano no bairro da Zona Sul, os PMs apreenderam 179 objetos perfurocortantes — 108 facas e 23 tesouras, entre outros.

A ação contribuiu, segundo a corporação, para a redução da incidência criminal. Numa comparação com o réveillon de 2019/2020 — o último em que houve shows, antes da pandemia — houve uma acentuada queda nos registros de lesão corporal (-73%), roubo de rua (-83%) e furto a transeunte (-85%).