O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Judiciária - Divulgação

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia JudiciáriaDivulgação

Publicado 11/02/2023 22:38

Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, neste sábado (11), aproximadamente 13kg de cocaína e 30kg de maconha durante fiscalização de pessoas e veículos que trafegavam pela Ponte Rio-Niterói.

Os policiais deram ordem de parada a um condutor que não atendeu e tentou fugir. No entanto, a equipe conseguiu acompanhar o veículo e interromper a fuga.

Durante a abordagem foram feitas pesquisas aos sistemas da PRF e buscas no interior do carro, onde estavam as drogas apreendidas e o veículo constou como roubado. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Judiciária.