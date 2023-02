Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crimeDivulgação

Rio - Um homem foi assassinado e uma adolescente de 14 anos foi atingida por um tiro em uma praça de Duque de Caxias, por volta das 23h desta sexta-feira (10). Segundo familiares, a jovem estava lanchando próxima à rua Nossa Senhora Aparecida quando ouviu disparos e, em seguida, percebeu que estava ferida. A identidade da vítima fatal não foi divulgada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime.

A menina foi levada por amigos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na Baixada Fluminense, onde chegou com ferimento no pescoço. A bala está alojada na região alta da coluna cervical e, de acordo com a secretaria de saúde, a paciente está em estado estável.

Policiais do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionados para checar a informação de que havia uma vítima de disparos de arma de fogo. No local, os policiais constataram que a vítima era uma adolescente ferida e a ocorrência foi encaminhada inicialmente para a 60ª DP (Campos Elíseos) e, logo após, para a DHBF.

Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam identificar os autores do crime. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.

