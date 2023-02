Com acordo entre CCR Barcas e o Estado, Governo se compromete a concluir o novo processo licitatório em até 24 meses - reprodução

Com acordo entre CCR Barcas e o Estado, Governo se compromete a concluir o novo processo licitatório em até 24 mesesreprodução

Publicado 11/02/2023 13:47

Rio - A operação das barcas do Rio de Janeiro não será interrompida com o fim do contrato de concessão entre a CCR e o Estado neste sábado (11). A empresa informou que vai continuar responsável pelo transporte aquaviário, "em respeito aos usuários". No dia 3 de fevereiro, a concessionária e o Governo assinaram um acordo de continuidade, dando início a um novo período de prestação de serviço por 12 meses, que podem ser prorrogados por igual duração, mediante aviso prévio.

O acordo foi protocolado pelo Estado, em petição conjunta com a CCR Barcas, à ação em andamento para que possa ser homologado pelo Poder Judiciário. A concessionária informou ainda que manterá o serviço, "confiando que a Justiça homologará o acordo celebrado nos próximos dias". No entanto, a empresa destacou que caso não seja feito com a maior brevidade possível, o serviço será prestado pelo período que o caixa da concessionária suportar.