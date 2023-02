2,5kg de cocaína foram encontrados nesta mala - Reprodução

Publicado 11/02/2023 11:57

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (11), uma brasileira de 34 anos que transportava aproximadamente 2,5kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Após fiscalização de rotina, os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) identificaram a droga no fundo falso da bagagem despachada pela passageira.



A mulher, natural de Tabatinga/AM, pretendia embarcar em um voo que faria escala em Dubai, nos Emirados Árabes, com destino a cidade de Istambul, na Turquia.



A traficante foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro por prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.