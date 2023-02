Acusado teria tentado furtar barras de alumínio de quiosque - Divulgação

Publicado 11/02/2023 14:49

Rio – Guardas Municipais da 11ª Inspetoria (Parque Madureira) prenderam, na noite de quinta-feira (9), um homem de 27 anos pelo furto de barras de alumínio de um quiosque no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio.

Segundo informações divulgadas, os agentes atuavam no interior do parque quando perceberam um barulho e foram verificar a sua origem. Eles teriam então flagrado o acusado tentando furtar as barras de alumínio do estabelecimento. Ao perceber a presença dos guardas, ele teria tentado fugir, mas acabou preso.

O homem foi levado à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foi constatada a existência de um mandado de prisão por tráfico de drogas em seu nome e ele ficou detido.