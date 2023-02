Polícia Civil investiga desaparecimento do ator Jefferson Machado Costa - Divulgação

11/02/2023

Jefferson Machado Costa, Rio - Uma das amigas mais próximas do ator desaparecido desde o dia 27 de janeiro , Cintia Hilsendeger, descartou a possibilidade de que ele estivesse em surto psicótico quando sumiu. Jeff Machado, como é conhecido, deixou uma mensagem em tom de despedida para os amigos e a família. "Para mim, a hipótese de um suposto surto psicótico está fora de contexto, sem nexo", afirmou Cintia.

Os pais e amigos do ator não acreditam que seja ele quem escreveu a mensagem. Eles suspeitam que outra pessoa escreveu por ele, pois as mensagens tinham erros ortográficos. Jeff é formado em jornalismo e tinha o costume de exercer a escrita, principalmente com textos publicados em suas redes sociais.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o desaparecimento do ator. Ele foi visto pela última vez no dia 27 de janeiro, após sair de uma residência em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. No entanto, nas redes sociais, ele fez sua última publicação no dia 2 de fevereiro. Agentes da especializada realizam diligências para localizá-lo, mas até o momento a família não recebeu nenhuma pista concreta sobre o paradeiro.

Nas redes sociais, familiares e amigos do ator contam que só deram conta do desaparecimento dele após serem notificados sobre a situação de abandono que os oito cachorros de Jeff foram deixados. Uma prima do ator, que ajuda nas buscas, informou que os animais fugiram da casa onde moravam. Seis cachorros foram resgatados e outros dois morreram.

"Jeff jamais faria algo que deixasse os cachorros em situação ruim. Ele ama os filhos dele. E certamente algo precisa ser esclarecido. Estamos em prece, nosso primo tem um coração gigante, é amoroso e dedicado. Que consigamos notícias logo. Todos aqui aflitos e angustiados", escreveu.

A última participação de Jeff em novelas foi em 2022, quando ele interpretou um soldado filisteu na novela "Reis", da Record TV. Jeff é natural de Araranguá, no sul de Santa Catarina, mas mora no Rio de Janeiro para seguir a carreira de ator.

A DDPA pede que quem tiver informações sobre o paradeiro do ator ligue para os números (21) 2202-0338 ou (21) 2582-7129.