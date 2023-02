Paes e Daniela do Waguinho visitam barracões na Cidade do Samba - Pedro Ivo / Agência O DIA

Publicado 11/02/2023 16:34 | Atualizado 11/02/2023 16:52

Rio - O prefeito Eduardo Paes, a ministra do Turismo Daniela do Waguinho e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Jorge Perlingeiro, visitaram, na tarde deste sábado (11), a Cidade do Samba. No encontro, eles percorreram os barracões das agremiações e conversaram com dirigentes das escolas do Grupo Especial sobre os preparativos para o Carnaval 2023.



Durante a visita, Paes parabenizou Daniela do Waguinho, que fez aniversário nesta sexta-feira (10), com um bolo com tema da cidade. O prefeito ainda agradeceu o apoio ao Carnaval do novo governo.