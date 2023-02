Prêmio reconhece e promove projetos de educação transformadora - Reprodução

Publicado 11/02/2023 14:20 | Atualizado 11/02/2023 16:35

Rio – A primeira edição do Prêmio Educador Transformador, que visa reconhecer projetos focados na educação empreendedora desenvolvidos por professores de todo o país, está com inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro. Elas são gratuitas e devem ser feitas no site

Organizado pelo Sebrae, pela Bett Brasil e pelo Instituto Significare, com o apoio da Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o prêmio é dividido em sete categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio, Educação Profissional, Educação Superior e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para ser elegível, é necessário que o projeto tenha sido ou esteja sendo implementado em uma escola, pública ou privada, reconhecida pelo MEC entre 2021 e 2023.

Todos os 70 finalistas, autores dos projetos mais bem avaliados, serão premiados com um pacote completo para participar do Congresso Bett Brasil 2023, incluindo ingressos para os quatro dias de evento, passagens aéreas, alimentação e hospedagem.

Os vencedores de cada categoria receberão bolsas integrais no curso de MBA em educação empreendedora EAD da Faculdade Sebrae, e mais cinco bolsas similares para colegas de instituição escolhidos por eles. Além disso, ganharão troféus e serão convidados a participar de uma missão técnica educacional custeada pelo Sebrae.

"Queremos reconhecer e valorizar a atuação de professores brasileiros, tanto de escolas públicas quanto privadas, que implementaram projetos educacionais transformadores. Entende-se que transformador é o ato de empreender dentro da escola", frisa Elaine Novetti, analista de Educação Empreendedora do Sebrae Nacional.

O presidente do Instituto Significare, Wellington Cruz, esclarece que o prêmio abre um importante espaço no país para os professores que acreditam na educação transformadora e que, com os seus projetos, desenvolvem nos alunos competências empreendedoras alinhadas ao desenvolvimento sustentável. "Se queremos verdadeiramente um país mais próspero e justo precisamos envolver os nossos alunos hoje na construção desse futuro melhor e mais sustentável”, ressalta.





"Abraçamos o projeto por entendermos o importante papel do educador na formação dos nossos jovens, preparando esse público para ingressar no mundo do trabalho", reforça o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes. Os organizadores do Prêmio Educador Transformador realizarão um encontro online na próxima segunda-feira (13), às 17h30, para a integração dos participantes e o detalhamento do projeto. O público-alvo são professores, gestores educacionais e pessoas que possam divulgar o prêmio em escolas. A reunião pode ser acessada por meio deste link

A divulgação dos projetos pré-selecionados será realizada no dia 10 de março, e a dos selecionados no dia 17 de abril. Os projetos vencedores serão anunciados no mês de maio.