Faca, dinheiro em espécie e cigarros foram apreendidos com o chinêsDivulgação

Publicado 13/02/2023 14:50 | Atualizado 13/02/2023 17:09

Rio – Agentes do Segurança Presente prenderam, no domingo passado (12), em Volta Redonda, no Sul Fluminense, o chinês Riqiang Su, de 64 anos, pelo roubo de um celular na Feira Livre do município. A vítima afirma que o acusado a empurrou e levou o aparelho.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), os policiais foram acionados logo após o roubo e rapidamente conseguiram localizar o suspeito. Com ele, o telefone foi encontrado e foram apreendidos uma faca, 16 yuans, a moeda chinesa, além de R$320 em espécie e cigarros.

O homem foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda). Como ele não falava português e estava agitado por não entender as ordens dos agentes, foi algemado durante o trajeto.

Para colher o depoimento do acusado, os policiais precisaram de um intérprete de mandarim. Dessa forma, descobriram que o homem é dono de alguns comércios na região e tem família na cidade. No local, um jovem que falava português com dificuldade se apresentou como filho do suspeito.

O caso foi registrado na 93ª DP, onde o estrangeiro permaneceu preso e à disposição da Justiça. Os agentes afirmam que tentaram contatar o consulado da China antes do depoimento, mas sem sucesso.