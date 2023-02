O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama) - Google / Reprodução

Publicado 13/02/2023 15:12 | Atualizado 13/02/2023 16:15

Rio - Policiais da 118ª DP (Araruama) prenderam um homem suspeito de estuprar e matar a própria filha, uma bebê de apenas 27 dias. Ele foi preso durante o sepultamento da criança, neste sábado (11). De acordo com as investigações, a recém-nascida dormiu com o pai na madrugada de sexta-feira (10).

Ainda segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no corpo da bebê e o laudo constatou que a criança morreu em função de uma penetração nas partes íntimas, o que causou grande laceração em seu corpo.



Em depoimento, o suspeito disse que a menina passou mal e ele tentou acalmá-la. Ele foi encaminhado ao sistema penal, onde permanecerá sob custódia e à disposição da Justiça.