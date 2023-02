Prédio do Arquivo Nacional, na Região Central do Rio - Divulgação

Publicado 15/02/2023 11:48

Rio - A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou, por meio das redes sociais, que uma equipe irá na sede do Arquivo Nacional, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (15), "para tomar medidas emergenciais de preservação do acervo em razão das chuvas no Rio de Janeiro".

Com as chuvas que castigaram o Rio de Janeiro na terça-feira da semana passada, dia 7, parte do prédio inundou e sete caixas com documentos históricos foram danificadas. Além disso, houve uma suspensão do atendimento presencial por problemas no sistema de ar-condicionado.

Esther ainda contou que Ana Flávia Magalhães Pinto foi nomeada para assumir a direção da entidade, "imprimindo novas medidas de preservação desse acervo essencial para a memória do país".

Ana Flávia é professora no Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB) e doutora em história.

Crise devido às chuvas

Um vídeo mostra algumas salas do sétimo andar do edifício, que também foram invadidas pela água. Veja:

Vídeo mostra o sétimo andar do prédio do Arquivo Nacional, no Centro, inundado pela chuva dessa terça-feira (7). Nesse mesmo andar, guardam-se peças raras, como imagens feitas por Marc Ferrez, fotógrafo amigo de D. Pedro II.

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/aJ4M42nVYE — Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2023

O relato é que servidores têm sofrido com a falta de condições mínimas de trabalho. Desde terça, os quatro blocos do complexo tombado pelo Iphan, que já foram a antiga Casa da Moeda, estão sem água e refrigeração.