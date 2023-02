O caso é investigado pela 74ªDP (Alcântara) - Reprodução/Google Street View

Publicado 21/02/2023 13:19 | Atualizado 21/02/2023 14:51

Rio - Dois homens foram baleados durante um assalto em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desta segunda-feira (20). Segundo relatos, Rafael Wenderroscky, de 25 anos, e Isaac Carneiro, de 18, estavam em uma moto quando foram rendidos por criminosos.



De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe do 7º BPM foi até o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) para verificar a entrada de duas pessoas baleadas na unidade. No local, os agentes confirmaram as identidades das vítimas.



Após ser atingido no abdômen, Rafael foi socorrido por populares e levado para o hospital no Colubandê. Já Isaac foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para o Heat.

Segundo informou a Secretaria Estadual de Saúdes (SES), ambos passaram por cirurgia na unidade hospitalar. Isaac já foi liberado, enquanto Rafael segue entubado. O estado de saúde é grave.



Os suspeitos fugiram logo após o crime e, até o momento, não há informações sobre prisões. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

Procurada, a Polícia Civil informou que investigações estão em andamento para descobrir as circunstâncias dos fatos.