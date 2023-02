Bloco Bagunça Meu Coreto fez cortejo nesta terça-feira (21) na Praça São Salvador - Pedro Ivo / Agência O DIA

Publicado 21/02/2023 12:59

Rio - Os cariocas e turistas saíram às ruas em mais um dia de maratona do Carnaval de Rua no Rio, nesta terça-feira (21), para curtir o Bagunça o Meu Coreto na praça São Salvador, em Laranjeiras. Depois de mais de dois anos sem cortejo, devido a paralisação forçada pela pandemia de Covid-19, o bloco voltou a movimentar o bairro da Zona Sul.

Os amigos Carlos Antônio Azevedo, de 44 anos, e Eduardo Farias, de 40, falaram sobre a sensação de felicidade com a retomada do Carnaval de Rua na cidade.



"O Carnaval está tão dentro do carioca que parece que ele nunca parou. Veio com mais força, fruto da demanda reprimida pelos últimos anos", comentou Carlos, que estava fantasiado de garoto propaganda da Duracell.



Nas costas, um reservatório com bebida estampa a marca se pilhas e trás o que ele chama de combustivel para a folia: "É xiboquinha, uma bebida com mel, cachaça, cravo e canela", brincou o morador de Jacarepaguá, na Zona Oeste, que garantiu não repetir fantasias. "São três meses de planejamento para o Carnaval", comentou.



Fã do personagem de jogos Mario, o morador da Zona Norte, Antônio Carlos, de 40 anos, foi ao bloco com uma fantasia inflável do personagem. "Sempre fui fã do personagem, então é uma forma de alimentar a nostalgia, além de aproveitar o carnaval mais fresco", brincou o folião, mostrando o sistema de refrigeração que mantém a roupa inflada.



Ao lado da esposa, Mônica Aguiar, também de 40, ele comenta sobre a volta da folia nas ruas da cidade. "É o renascimento do Carnaval, como um agradecimento por estarmos vivos", pontuou.



A cena inusitada da posse de lula, com o fotógrafo Ricardo Stuckert correndo atrás de cliques do presidente também virou fantasia no bloco de Laranjeiras. Os amigos, Fábio Silva e Henrique Guimarães se fantasiaram para retratar a cena como presidente e fotógrafo.



"A cena foi tão inusitada que nos quisemos nos fantasiar. Pensei na hora e falamos. Vai ser isso. É claro que se fosse com qualquer outro presidente lá, não sei se faríamos essa homenagem", avaliou o morador da Zona Sul.

Fundado em 2005 por frequentadores da Praça São Salvador, em Laranjeiras, o bloco Bagunça Meu Coreto tem um cortejo que sai da praça e passa por algumas ruas da região, como a conhecida Rua Paissandu, e volta para a praça.

Mais de 60 blocos irão desfilar

Ainda não chegou o fim do carnaval. Os foliões que querem continuar curtindo a festa, mais de 60 blocos irão desfilar ainda nesta terça-feira (21).

Confira a lista:

Abraço do Urso

Estrada Dos Sete Riachos, 339 - Santíssimo

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h

Acadêmicos do Engenho de Dentro

Rua Venancio Ribeiro 590 Bar do Bigode - Engenho De Dentro

Concentração: 16h

Início: 19h

Final: 22h



Aspa - Amigos da Sueca da Pedro Américo

Rua Pedro Américo, 363 Catete

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 21h



Associação Carnavalesca Banda Das Quengas

Rua Washington Luiz 10 - Centro

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h

Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier

Rua Duvivier, 37 - Copacabana

Concentração: 16h

Início: 16h

Final: 22h



Banda Da Amizade

Rua Tadeu Kosciusko (próximo ao 79) - Centro

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h



Banda Da Nega

Av Lucio Costa, 16150 - Recreio Dos Bandeirantes

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 19h



Banda Da Saens Pena

Rua General Roca (em frente ao Banco Do Brasil) - Tijuca

Concentração: 16h

Início: 19h

Final: 22h



Banda de Ipanema

R. Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 21h



Banda do Largo da 2a Feira

Rua Conde De Bonfim, 25 Loja D - Tijuca

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 22h



Banda Do Peru Pelado

Avenida Atlântica (altura da Rua República Do Peru, na Pista da orla) - Copacabana

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 20h



Banda Raizes da Vila da Penha

Rua Sao Joao Gualberto, 539 - Vila Da Penha

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h



Block'n Roll

Praça Iaiá Garcia - Ribeira

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h



Bloco A Rocha Da Gávea

Praça Santos Dumont - Gávea

Concentração: 8h

Início: 9h

Final: 13h



Bloco Amigos Da Panela Da Mocidade

Rua F, S/N - (Espaço Cultural Gastronomico Marcio Conde) - Padre Miguel

Concentração: 11h

Início: 13h

Final: 15h



Bloco Batuke De Batom

Praia Do Zumbi 28 - Ribeira

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 16h



Bloco Bonecas Deslumbradas De Olaria

Rua Conselheiro Paulino, 567 - Olaria

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 20h



Bloco Cachorro Cansado

Praça José De Alencar - Flamengo

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h

Bloco Carnavalesco Alegria Do São Bento

Rua Sidney, esquina com a rua Figueiredo Camargo - Padre Miguel

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 20h



Bloco Carnavalesco Banguçando O Coreto

Rua Abaeté, 435 - Bangu

Concentração: 17h

Início: 20h

Final: 22h



Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila

Boulevard 28 De Setembro, 200 - Vila Isabel

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 20h



Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã

Rua Visconde De Itamarati, 42 - Maracanã

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h

Bloco da Sorveteria

Rua Barros De Alarcão, 464 - Pedra De Guaratiba

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 22h



Bloco Das Carmelitas

Largo Do Curvelo - Santa Teresa

Concentração: 8h

Início: 10h

Final: 14h



Bloco do Boi "Só Falta Você"

Rua Barros De Alarcão, 75 - Pedra De Guaratiba

Concentração: 19h

Início: 19h

Final: 21h



Bloco do Cidade Jardim

Av. Vice Pres. José Alencar, 7 - Curicica

Concentração: 16h

Início: 16h

Final: 22h



Bloco do Clube do Samba

Rua Santa Clara Esquina Com Av. Atlântica - Copacabana

Concentração: 9h

Início: 11h

Final: 13h



Bloco Do Galho

R. Abílio Barreto - Guaratiba

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h



Bloco do Limão de Jardim América do Rio De Janeiro

Rua Monsenhor Castelo Branco, S/Nº - (Praça Da Sete) - Jardim América

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



Bloco do Limão do Picareta

R Jurubaiba 373 - Honório Gurgel

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Bloco Do Uh

Praça Serzedelo Corrêa (entre as ruas Hilário de Gouvea e siqueira Campos) - Copacabana

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h



Bloco Dos Primos

Ilha de Paquetá, Praça Dos Ex Combate - Paquetá

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Bloco Dubstrap

R. Imperatriz Leopoldina, 55 - Centro

Concentração: 18h

Início: 21h

Final: 00h



Bloco Enxota Que Eu Vou

Praça Tiradentes - Centro

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



Bloco Gamba Cheiroso

R. Bruno Giorgi - Jacarepaguá

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h



Bloco Piranha Porra Loka

Travessa Do Desterro, 7 - Pedra De Guaratiba

Concentração: 15h

Início: 18h

Final: 20h



BREC - Bloco Recreativo Enredo Carioca

Rua Sacadura Cabral, 45 - Centro

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 18h



Cata Latas do Grajaú

Praça Nobel, S/N° - Grajaú

Concentração: 17h

Início: 20h

Final: 22h



Cheiro Na Testa

Rua Paschoal Carlos Magno (esquina com a Ladeira do Castro, ao lado do Cine Santa Teresa - Lago dos Guimarães, Santa Teresa

Concentração: 11h

Início: 13h

Final: 17h



Coroinha

Rua Barros de Alarcão 260 - Pedra De Guaratiba Pedra De Guaratiba

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 20h



Fale Quem Quiser

Rua Sgto João Lopes - Cacuia

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 21h



Fervo Da Lud

Rua Primeiro De Março - Centro

Concentração: 7h

Início: 9h

Final: 12h



Fiquei Firme

Ladeira Do Barroso, 95 - Gamboa

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h



Foliões Do Verdun

Largo Do Verdun, Rua Barão De Mesquita, 970 - Grajaú

Concentração: 17h

Início: 19h

Final: 21h



GRBC Cardosão De Laranjeiras

Rua Cardoso Júnior 1, esquina com a Rua Das Laranjeiras

Concentração: 11h

Início: 13h

Final: 16h



Grêmio Recreativo Empurra Que Pega Do Leblon

Avenida Delfim Moreira - Leblon

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 20h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão Da Barra De Guaratiba

Estr. Da Vendinha, 3795 - Barra De Guaratiba

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 18h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo De Santa Teresa

R. Alm. Alexandrino, 1638 - Santa Teresa

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 19h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho Dos Cobras

Rua Carvalho De Souza, 247 - Madureira

Concentração: 13h

Início: 18h

Final: 19h



Largo Do Machado, Mas Não Largo Do Copo

Largo do Machado - Catete

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h



Meu Bem, Volto Já

Av.Princesa Isabel 305 - Copacabana

Concentração: 14h

Início: 17h

Final: 20h



Mocidade Dependente De Deus

Praia Do Flamengo Nº 72-A - Flamengo

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 17h



Na Mão Do Palhaço

Largo São Camilo de Lelis (em Frente À Av Edson Passos, 97) - Usina, Alto Da Boa Vista

Concentração: 13h

Início: 15h30

Final: 19h



Orquestra Voadora

Avenida Infante Dom Henrique S/Nº - Pista Central Do Aterro Do Flamengo Na Altura Do Outeiro Da Glória

Concentração: 13h

Início: 15h

Final: 19h



Se Eu Cozinho Todo Mundo Come

Rua Serrão 383, Zumbi - Ilha Do Governador

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 19h



Se Me Der, Eu Como!

Praça Da Medalha Milagrosa - Tijuca

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 20h



Sobrinhos do Tio Bio

Avenida Delfim Moreira, 1196, na Altura da Rua Rita Ludolf, Pontão do Leblon. Referência: Posto 12 - Leblon

Concentração: 7h

Início: 9h

Final: 13h



Triboq

Rua Sacadura Cabral, 45 - Saúde

Concentração: 10h

Início: 11h

Final: 14h



Turma do Copo

Praia José Bonifácio 175 - Paquetá

Concentração: 20h

Início: 22h

Final: 00h



Último Gole

Praça Santos Drumont, S/N - Gavea

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h



Vagalume o Verde

Praça Otto Lara Resende N8 (Esquina da Rua Pacheco Leão e Rua Jardim Botânico) - Jardim Botânico

Concentração: 7h

Início: 9h

Final: 13h