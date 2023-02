Maria Eduarda foi baleada durante o tiroteio em um bloco de Carnaval em Magé - Rede Social

Maria Eduarda foi baleada durante o tiroteio em um bloco de Carnaval em MagéRede Social

Publicado 21/02/2023 10:40 | Atualizado 21/02/2023 10:46





De acordo com a Prefeitura de Magé, o enterro da criança foi custeado pelo governo municipal por intermédio do programa auxílio funeral. O município também decretou luto oficial de três dias a partir da segunda-feira (20) e cancelou toda e qualquer programação do desfile de blocos em toda a cidade.



Nas redes sociais, uma amiga da Maria Eduarda publicou uma homenagem lamentando o ocorrido. “Eu não tenho palavras pra descrever o que sinto nesse momento. Maria Eduarda era uma criança linda, alegre que encantava a todos. Lembro do seu último abraço que me deu quando atendeu o portão da casa dela, me recebendo com todo carinho e amor, e são essas últimas imagens que quero guardar. Só desejo muita força pra esse casal, que eu amo de mais, que juntamente com a Duda formavam uma linda família! Agora só desejamos Justiça pela vida dela!”, desabafou.



Ainda nas redes sociais, o ex-companheiro de Gabriela e pai do filho mais novo, Victor Bettecher, também lamentou a morte. Ela deixa dois filhos, de 13 e 6 anos.



"E agora? Como vou dizer para o meu filho que ele não tem mais mãe? Como vou explicar que ele nunca mais vai dar um abraço nela? O que vou dizer para ele quando me pedir para ligar para ela porque estava com saudades? Éramos separados, mas sempre fomos bons amigos, sempre tivemos uma boa conversa e sempre fizemos de tudo pelo nosso filho", desabafou. Rio - O enterro de Maria Eduarda Carvalho Martins, 9 anos, ocorre nesta terça-feira (21), desde às 10h, no cemitério de Raiz da Serra, em Magé, na Baixada. A menina morreu neste domingo (19) após ser baleada durante um tiroteio em um bloco de Carnava l que deixou mais 19 pessoas feridas. Outra vítima fatal, Gabriela Carvalho de Alvarenga , 35 anos, também está sendo sepultada nesta terça (21), no Cemitério de Suruí.De acordo com a Prefeitura de Magé, o enterro da criança foi custeado pelo governo municipal por intermédio do programa auxílio funeral. O município também decretou luto oficial de três dias a partir da segunda-feira (20) e cancelou toda e qualquer programação do desfile de blocos em toda a cidade.Nas redes sociais, uma amiga da Maria Eduarda publicou uma homenagem lamentando o ocorrido. “Eu não tenho palavras pra descrever o que sinto nesse momento. Maria Eduarda era uma criança linda, alegre que encantava a todos. Lembro do seu último abraço que me deu quando atendeu o portão da casa dela, me recebendo com todo carinho e amor, e são essas últimas imagens que quero guardar. Só desejo muita força pra esse casal, que eu amo de mais, que juntamente com a Duda formavam uma linda família! Agora só desejamos Justiça pela vida dela!”, desabafou.Ainda nas redes sociais, o ex-companheiro de Gabriela e pai do filho mais novo, Victor Bettecher, também lamentou a morte. Ela deixa dois filhos, de 13 e 6 anos."E agora? Como vou dizer para o meu filho que ele não tem mais mãe? Como vou explicar que ele nunca mais vai dar um abraço nela? O que vou dizer para ele quando me pedir para ligar para ela porque estava com saudades? Éramos separados, mas sempre fomos bons amigos, sempre tivemos uma boa conversa e sempre fizemos de tudo pelo nosso filho", desabafou.

Gabriela também foi baleada durante o tiroteio em um bloco em Magé Rede Social



As duas estavam curtindo o Carnaval com suas respectivas famílias, quando foram atingidas em meio a uma troca de tiros entre o policial civil Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37, e um criminoso identificado Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos. As vítimas não tinham relação com nenhum dos dois envolvidos. O motivo da briga segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



De acordo com a Polícia Civil, 16 pessoas, incluindo o policial e o criminoso deram entrada baleados no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, após o tiroteio. O agente Rodolfo, atingido no abdômen, está internado em estado grave. Enquanto Flávio, tem quadro de saúde estável e está preso sob custódia na unidade de saúde. Outras 9 pessoas continuam internadas, dentre eles, Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, o único em estado gravíssimo. Após uma cirurgia no crânio e outra na perna, ele está entubado no CTI.



Quem são as vítimas

As duas estavam curtindo o Carnaval com suas respectivas famílias, quando foram atingidas em meio a uma troca de tiros entre o policial civil Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37, e um criminoso identificado Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos. As vítimas não tinham relação com nenhum dos dois envolvidos. O motivo da briga segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).De acordo com a Polícia Civil, 16 pessoas, incluindo o policial e o criminoso deram entrada baleados no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, após o tiroteio. O agente Rodolfo, atingido no abdômen, está internado em estado grave. Enquanto Flávio, tem quadro de saúde estável e está preso sob custódia na unidade de saúde. Outras 9 pessoas continuam internadas, dentre eles, Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, o único em estado gravíssimo. Após uma cirurgia no crânio e outra na perna, ele está entubado no CTI.

A Prefeitura de Duque de Caxias informou a listagem dos nomes e estado de saúde todas as vítimas. Confira:-

- Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos, baleado na barriga, costas e perna esquerda, fez procedimento cirúrgico de imediato, segue internado na enfermaria sob custódia, no momento está estável.

- Christian Mendes da Silva Maricá, 28 anos, baleado na perna esquerda, submetido a procedimento cirúrgico imediato, segue internado, lúcido, orientado, estável.

- Marcus de Souza Santos, 51 anos, baleado no abdômen, foi submetido a procedimento cirúrgico de imediato, no momento segue internado, hemodinamicamente estável.



- Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, baleado no pé esquerdo, realizou procedimento cirúrgico para correção da fratura, segue internado, lúcido, orientado, estável.



- João Pedro Marques de Lima, 11 anos, baleado no pé esquerdo, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato, segue internado, estável.



- Vítor Costa da Silva, 22 anos, baleado no pé direito, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato, no momento segue internado, estável.



- Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, baleado no crânio, ombro esquerdo, perna esquerda e tórax, foi submetido a procedimento cirúrgico no crânio de imediato e agora pela manhã submetido a novo procedimento cirúrgico com a equipe da ortopedia para correção da fratura exposta da perna, segue entubado, no CTI, seu estado é gravíssimo.



- Thalisson de Abreu, 15 anos, baleado na coxa esquerda, passou por procedimento cirúrgico no fêmur esquerdo a noite, no momento segue internado, lúcido, orientado e estável.



A SMS esclarece ainda que o policial Rodolfo Paulo de Brito foi transferido, nesta segunda-feira (20), para um hospital particular a pedido da família.