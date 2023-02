Bombeiros tentam reanimar turista que se afogou na praia de Copacabana - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/02/2023 14:29

Rio - A turista Karina Amaro, de 33 anos, que veio de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, morreu afogada na praia de Copacabana, na manhã desta terça-feira (21). O grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h40 para socorrer a vítima que estava no mar, na altura do Copacabana Palace.

Os guarda-vidas fizeram o resgate e a turista foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Karina já chegou sem vida à unidade. A turista veio de Minas para passar o carnaval no Rio.

Bandeiras vermelhas estavam na areia da praia indicando alto risco de afogamento.