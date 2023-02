Martta Galdino da Silva Almeida, de 70 anos, comemorava aniversário no momento do acidente - Rede Social

Rio - A Defesa Civil de Magé informou, nesta terça-feira (21), que a causa do desabamento de uma laje que deixou uma mulher morta e 10 feridos no bairro Jardim da Paz, em Magé, na Baixada, foi a oxidação e a fragilidade do embasamento do imóvel. Martta Galdino da Silva Almeida, de 70 anos, comemorava aniversário no momento do acidente.Em nota, a Prefeitura explicou ainda que o imóvel colapsou. "A cobertura do imóvel, que fica à beira-mar e onde acontecia uma festa de aniversário, colapsou e causou o acidente com 10 pessoas.Vale ressaltar que o governo municipal enviou quatro ambulâncias do SAMU para o local e está prestando toda assistência desde que foi informado sobre o ocorrido", disse.

Ainda segundo a Prefeitura, na segunda (20) após o acidente, foram internadas oito pessoas. Duas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e duas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias e não deram entrada na rede municipal de Magé (UPA de Piabetá).

Todos que estavam na UPA de Piabetá foram liberadas ainda no final do dia. Veja quem são as vítimas que receberam alta da unidade:



- Andréia da Silva Fernandes, realizou exames de imagens e após avaliação do setor de ortopedia, recebeu alta com orientação médica.



- Richard Fernandes de Mello também passou por bateria de exames de imagens e foi liberado com orientação pelo setor de ortopedia.



- Outra ferida no acidente, Camile Cristina Soares de Souza realizou uma tomografia computadorizada de crânio e ultrassonografia com doppler colorido do membro inferior esquerdo, com avaliação da ortopedia. Após esses procedimentos foi liberada com orientação médica.



- Elisângela da Silva Fernandes foi encaminhada para realização de tomografia computadorizada e avaliação da neurocirurgia do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Após o procedimento, a paciente retornou para a UPA de Piabetá e recebeu alta médica concedida pela área de ortopedia.