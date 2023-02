Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Renan Schuindt / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 15:24

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, na manhã desta terça-feira (21), em Itaguaí, na Baixada Fluminense, um homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (20) dentro de uma residência no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Kaio Fábio Pimentel Ribeiro, de 26 anos, foi apontado como o autor do crime que vitimou Layanne Gonçalves Silva, 20, sua ex-mulher. A jovem chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Os investigadores informaram que Layanne e o suspeito tinham juntos uma filha menor de idade. Após tomar conhecimento do caso, a DHC iniciou diligências e representou pela prisão temporária do acusado, que foi deferida pela Justiça.



O autor foi localizado e capturado no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense, e não apresentou resistência à prisão. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário.