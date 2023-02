Fachada da 37° DP, na Ilha do Governador. - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 13:23

Rio - Um homem acusado por porte de réplica de arma de fogo foi preso pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta terça-feira (21), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da PM, agentes do 17° BPM (Ilha do Governador) faziam um policiamento pelo bairro Cacuia, quando notaram um rapaz com um fuzil transitando em uma festa de carnaval de rua.

Os policiais abordaram o suspeito e, durante a revista, verificaram que a arma era, na verdade, um simulacro. Além da réplica, uma capa de colete balístico e um rádio comunicador também foram apreendidos.

O homem foi detido e conduzido junto com os materiais à 37º (Ilha do Governador) onde o caso foi registrado.