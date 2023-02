Santuário do Cristo Redentor vai receber Missa para celebrar o primeiro dia da Quaresma - Divulgação

Publicado 21/02/2023 12:43 | Atualizado 21/02/2023 13:58

Rio - A Missa que marca o início da Quaresma será realizada nesta quarta-feira de cinzas (22), no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. A celebração, que ocorre às 8h do primeiro dia da Quaresma, será presidida pelo reitor do Santuário, Padre Omar. “A Quaresma no Santuário será rica em experiências oracionais e culturais, evidenciando mais e mais a sacralidade do monumento símbolo do nosso Brasil”, disse o Padre.

Durante esse período, a partir do dia 24, toda sexta-feira terá realização da Encenação da Paixão, que vai relembrar o sofrimento e a morte de Cristo. O zelador do Santuário, Pablo Aníbal, é argentino e vai representar Jesus Cristo na peça teatral.

A Quaresma

Neste ano, o período litúrgico que antecede a Páscoa ocorrerá entre os dias 22 de fevereiro e 6 de abril. Os serviços religiosos desses 40 dias são referentes à celebração da festa pascal, que comemora a ressurreição e a vitória de Cristo depois dos seus sofrimentos e morte. Nesse período, existe uma preparação que é feita por meio de jejum, abstinência de carne, caridade e orações.



A separação entre o Carnaval e o período da Quaresma inspira um grupo de tradições folclóricas. “A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro: a Páscoa da Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. A Quaresma é o momento favorável para intensificarmos a vida espiritual através dos meios santos que a Igreja nos propõe: o jejum, a oração e a esmola. Na base de tudo isto, porém, está a Palavra de Deus, que somos convidados a ouvir e meditar com maior assiduidade neste tempo”, afirmou, certa vez, o Papa Francisco.