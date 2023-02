Um caminhão utilitário tombou em uma faixa do túnel Rebouças, no sentido Zona Sul - Reprodução

Publicado 24/02/2023 09:02

Rio - O túnel Rebouças está totalmente interditado no sentido Zona Sul, devido a um acidente envolvendo um utilitário e um carro. Após o ocorrido, o caminhão tombou em uma das faixas do túnel e a interdição é necessária para a retirada do veículo. Uma reversível foi implantada na pista sentido Rio Comprido para garantir a fluidez do tráfego.

De acordo com o Centro de Operações, neste momento há impactos tanto na Lagoa quanto na Zona Norte.

Reflexos:



- Avenida Borges de Medeiros congestionada em toda a extensão do sentido túnel Rebouças;

- Avenida Epitácio Pessoa congestionada, sentido túnel Rebouças, na altura do Parque da Catacumba;

- Elevado Paulo de Frontin congestionado no sentido túnel Rebouças. O mesmo ocorre no Rufino Pizarro;

- Avenida Francisco Bicalho congestionada, sentido Cidade Nova, a partir da altura da quadra da Unidos da Tijuca;

As recomendações para os motoristas que seguem do Centro para a Zona Sul é optar pelo túnel Santa Bárbara. O Aterro do Flamengo não sofreu congestionamento com o acidente e tem boas condições nas duas direções.

A ocorrência foi registrada às 6h55 e o Corpo de Bombeiros não foi acionado. Segundo informações, não há feridos no local. Agentes da CET-Rio estão trabalhando para gerir o tráfego do túnel.