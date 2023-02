Vereador Paulinho Juventude (de terno) e irmão (de azul) - Reprodução

Publicado 24/02/2023 09:00

Rio - Jorge Rodrigo de Oliveira Fernandes, de 40 anos, irmão do vereador Paulinho Juventude (PDT), foi executado com mais de 20 tiros na noite desta quinta-feira (23) nas proximidades na Praça Caramuru, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos por volta das 20h. Eles aguardaram em um carro prata até que Jorge entrasse na rua. Depois que a vítima vira a esquina, eles aceleram até chegar perto, descem do veículo e abrem fogo. Ele era gerente de um galpão de caminhões e trabalhava no local havia cerca de 4 anos.

Jorge não teve tempo nem de ser socorrido e morreu no local. Ele deixa esposa e uma filha. A influenciadora digital Tati Rezende, esposa da vítima, lamentou nas redes sociais.



"Eu queria que fosse mentira. Só consigo pedir a Deus forças para continuar a vida tendo você comigo agora somente no coração. Te amarei eternamente", escreveu ela.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está nas mãos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que já realizou perícia no local e as diligências estão em andamento afim de identificar tanto os autores, quanto a motivação do crime.