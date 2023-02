RJ começa a distribuir aos municípios as vacinas bivalentes contra a Covid - Divulgação

RJ começa a distribuir aos municípios as vacinas bivalentes contra a CovidDivulgação

Publicado 24/02/2023 08:18 | Atualizado 24/02/2023 13:31

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) começou a distribuir a primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde das novas vacinas bivalentes contra a Covid-19 para os municípios do Rio de Janeiro. Elas são de uma nova geração; ou seja: são atualizadas e protegem contra as variantes do vírus. O montante inicial é de mais de 243 mil doses.

As doses serão retiradas pelos 92 municípios do Rio de Janeiro na Central Estadual de Armazenagem da secretaria, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



“A Secretaria de Estado está enviando para todos os municípios a dose dessa vacina atualizada. Vacina que já vai pegar as novas variantes como a ômicron. Por isso, é muito importante a partir de segunda-feira, dia 27, você que tenha 70 anos ou mais, inicie a sua nova vacinação contra a Covid. Nós vamos vacinar a todos no nosso país contra a Covid-19, a partir de segunda-feira”, afirmou o secretário Estadual de Saúde, Dr. Luizinho.

O intervalo para as doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de quatro meses da última dose.

As primeiras doses serão aplicadas em pessoas com maior risco de ter formas graves da doença, como idosos e pessoas com deficiência. De acordo com o cronograma do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, a vacinação com doses bivalentes está prevista para começar no dia 27 de fevereiro.

Enquadram-se no grupo que tem prioridade no recebimento da vacina pessoas com 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos (abrigados e trabalhadores); imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente.

"Uma das principais das lições das vacinas da Covid-19 é que, embora a persistência da proteção para formas graves da doença seja longeva em jovens e indivíduos sem fatores de risco, para indivíduos de maior risco, como idosos, gestantes, imunossuprimidos, a perda de proteção é maior conferida pelas vacinas anteriores. Com isso, destacamos dois pontos: a necessidade de revacinarmos essa população e com imunizantes atualizados, que contemplem em sua formação as novas variantes, como a Ômicron. As vacinas bivalentes aumentam o proteção de forma bem mais robusta", afirmou o imunologista Renato Kfouri em entrevista ao DIA.

Vacinação





Entre os cidadãos que completaram o esquema vacinal primário, com duas doses, mais de 5 milhões não retornaram para tomar a dose de reforço. De acordo com o Painel Covid, da Secretaria Estadual de Saúde , mostram que mais de 849 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina não voltaram para tomar a segunda dose.Entre os cidadãos que completaram o esquema vacinal primário, com duas doses, mais de 5 milhões não retornaram para tomar a dose de reforço.

Na última quinta-feira (23), 22 óbitos foram registrados em decorrência de Covid com quase dois mil casos confirmados. Ao todo, 76.803 pessoas já perderam a vida no Estado.