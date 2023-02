Metrô sofre irregularidades nas linhas 1, 2 e 4 - Divulgação

Metrô sofre irregularidades nas linhas 1, 2 e 4Divulgação

Publicado 24/02/2023 10:05 | Atualizado 24/02/2023 10:13

Rio - As linhas 1, 2 e 4 do Metrô estiveram com intervalos irregulares na manhã desta sexta-feira (24), após um problema que aconteceu na sinalização da estação Cinelândia, no Centro do Rio. De acordo com o MetrôRio, o problema técnico ocorreu por volta das 7h e a equipe de manutenção precisou atuar para normalizar o tráfego dos trens, que aconteceu às 10h.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram dos problemas que ocorreram. "Tudo bem que atrasos às vezes é normal, mas tem que humilhar? [Metrô] lotado e sem ar condicionado da Pavuna até Botafogo!", disse um passageiro indignado.

Rosângela utiliza o transporte todos os dias para trabalhar e também deixou um recado nas redes sociais do MetrôRio. "Lamentável! Esse problema de sinalização acontece todos os dias. Passamos por sufoco, trens super-lotados. Deveria ter mais metrôs circulando, uma falta de respeito. Somos todos os dias humilhados para poder ir trabalhar, parece que estão carregando um monte de animais", afirmou a mulher.