Dois fuzis e oito sacos com drogas foram apreendidos por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), na MangueirinhaDivulgação / PMERJ

Publicado 24/02/2023 09:47

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta sexta-feira (24), operações em comunidades da Zona Norte da capital e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a PM, as ações tem o objetivo de combater o crime organizado e coibir movimentações de criminosos nas regiões. Sete criminosos ficaram feridos em confrontos com as equipes e outros 20 foram presos. Oito fuzis, 10 pistolas, um revólver, duas granadas, rádios transmissores, celulares e drogas foram apreendidos pelos agentes.



Em outra ocorrência, também na manhã desta sexta-feira, nossos policiais do #16BPM apreenderam uma pistola, uma granada e drogas durante operação nas comunidades Quitungo e Guaporé - #ZonaNorte. Três criminosos se feriram ao entrarem em confronto, sendo socorridos. pic.twitter.com/IWge2RdDV2 — @pmerj (@PMERJ) February 24, 2023

Pistola, granada e rádios transmissores apreendidos por policiais do #16BPM, há pouco, durante operação nas comunidades Quitungo e Guaporé - #ZonaNorte. Dois criminosos se feriram ao entrarem em confronto, sendo socorridos ao HEGV. pic.twitter.com/g8GqsFmPTk — @pmerj (@PMERJ) February 24, 2023

Na Zona Norte, as ações acontecem nas favelas Arará e Mandela, situadas entre os bairros de Manguinhos e Benfica, e nas comunidades do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, e no Complexo do Chapadão, localizado entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque.De acordo com a PM, homens do 16º BPM (Olaria) ocupam as favelas do Quitungo e Guaporé, para combater o tráfico no local. Durante um patrulhamento feito pelos policiais pela região, uma equipe foi atacada a tiros por bandidos e houve confronto.Após o fim do tiroteio, três suspeitos foram encontrados feridos pelos agentes e socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha Circular. Não há informações sobre o estado de saúde deles.Com o trio, que não teve as identidades divulgadas, foram apreendidas uma pistola, uma granada e drogas.Em outro ponto da comunidade, os agentes entraram em novo confronto após, segundo a polícia, terem sido recebidos à tiros por criminosos.Quando os disparos cessaram, os policiais encontraram dois suspeitos baleados e os socorreram ao HEGV. Não há informações sobre o quadro de saúde da dupla.Durante a ação, a equipe apreendeu uma pistola, uma granada e rádios transmissores com os supostos criminosos.Ainda segundo a PM, homens do 41° BPM (Irajá) ocupam as comunidades que compõem o Complexo do Chapadão para reprimir o crime organizado chefiado pelo Comando Vermelho. Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido. A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP