Com o trio, os policiais apreenderam um fuzil, uma carabina, duas pistolas, uma granada, carregadores e munições - Divulgação / PMERJ

Publicado 24/02/2023 11:25 | Atualizado 24/02/2023 11:29

Rio - Três homens acusados de envolvimento com a milícia foram presos pela Polícia Militar (PM), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, durante a noite desta quinta-feira (23). As identidades deles não foram divulgadas.



De acordo com informações da PM, uma equipe da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), unidade subordinada à Corregedoria Geral, foi acionada para verificar a denúncia de que milicianos estariam fazendo cobranças a moradores no bairro e seguiu para a região.



No local, os agentes suspeitaram da movimentação de três homens que haviam desembarcado de um carro. A equipe cercou os supostos criminosos e realizou a abordagem.



Com o trio, que acabou preso, os policiais apreenderam um fuzil, uma carabina, duas pistolas, uma granada, 14 carregadores, mais de 350 munições, um carro, duas placas veiculares, um rádio comunicador, dois coletes balísticos e dinheiro em espécie.



O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).